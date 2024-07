Milan-Samardzic, c'è una novità: si muove il giocatore, cosa manca per la chiusura

Un'altra estate bollente per Lazar. Dopo quella del 2023, quando il suo passaggiosi è arenato sul più bello, ora il giocatorene sta vivendo un'altra altrettanto torrida sul fronte mercato. E stavolta il classe 2002 potrebbe davvero arrivare a Milano ma sulla sponda rossonera.Il Milan lo ha identificato come il rinforzo giusto per il centrocampo dima giàdi Serie A,ma anchee con ampi margini di miglioramento. Il profiloper i parametri del club di Cardinale. Ai rossoneri piace, la trattativa è ben avviata e l'interessamento è ricambiato., dove aveva svolto le visite mediche per i nerazzurri 12 mesi fa, ma stavolta pere fare un passo avanti nella sua carriera.

Il Milan offre, l'Udinese chiede. Le contropartite che i rossoneri hanno provato ad inserire nella trattativa per abbassare il prezzo, per vari motivi, non hanno convinto.sono stati i nomi tirati in ballo ma per volere, per alcuni, del Milan e per altri dell'Udinese non hanno accelerato l'affare. Le sensazioni però restano positive.Il giocatore spinge per andare e non sarà impossibile per il Milan trovare un accordo con lui. Si lavora a un ingaggio dileal padre agente dovrebbero essere nel range deiquello che il club ha stanziato, e tutto lascia presagire che i contatti continueranno nelle prossime ore. Samardzic ha rifiutatoperché vuole giocare la Champions League, ha un contratto in scadenza con l'Udinese nele i bianconeri sanno che venderlo ora rappresenterebbe laper tutti. Il Milan ci pensa, prepara l'offerta e, in attesa die dell'affondo per Youssouf, tasta il terreno per il protagonista delle ultime due sessioni di mercato nostrano.