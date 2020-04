Non sarà un mercato semplice quello del, in attesa di capire se e quando ripartirà e si concluderà l'attuale stagione e quali saranno i tempi della campagna acquisti e cessioni. Quello che è certo è che si andrà incontro all'ennesima rivoluzione tecnica e- il suo riscatto dal Siviglia per 2 milioni di euro non è stato ancora deciso - e di, probabile partente,. Raiola ne parlerà con Ivan Gazidis e il prossimo direttore sportivo rossonero, per valutare l'eventuale rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2022 o in alternativa una cessione, con alcuni club spagnoli (tra cui l'Atletico Madrid) pronti ad approfittare della situazione.su un palcoscenico complicato come San Siro.- Si guarda principalmente a unIl centrale norvegese classe '98 incarna queste caratteristiche e ha un contratto in scadenza tra due anni. Si tratta di un ragazzo molto apprezzato dagli scout rossoneri, ma il Celtic ha specificato che non farà sconti. Oltre ai vari Upamecano e N'Dicka,: classe '99, già seguito in passato, è un difensore con caratteristiche diverse rispetto ad Ajer, più portato all'impostazione, come Romagnoli. In passato la sua valutazione è stata giudicata eccessiva, ma