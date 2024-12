Milan, il Manchester United piomba su Theo Hernandez e lui non chiude

Il futuro dialè oggi più che mai un rebus importantissimo da sbrogliare. La questione legata al suo contratto, che è in scadenza al 30 giugno 2026 e quindi soltanto al termine della prossima stagione impone un'accelerata sulle scelte che la società di Via Aldo Rossi è chiamata a prendere per evitare di ritrovarsi fra poco più di 6 mesi, con un patrimonio in larga parte depauperato. E in quest'ottica, dopo i no estivi a Real Madrid e Bayern Monaco,

, club dotato di un largo portafoglio e con la capacità di offrire a Theo Hernandez un ingaggio più importante di quello percepito a Milano. Secondo quanto riportato su Sky Sport nella sua edizione Svizzera dal noto esperto di calciomercato Sacha Tavolieri,, l'ultimo CEO dei Red Devils e uomo di fiducia di Sir Jim Ratcliffe, ha avuto mandato di trovare sul mercato un nuovo esterno mancino da consegnare nelle mani di Ruben Amorim.

Ilascolta e, nel frattempo, continua a portare avanti una non semplice trattativa per il rinnovo di contratto dell'ex-Real Madrid. Il direttore tecnico, nell'ultima intervista concessa, aveva dichiarato che: "Due mesi fa abbiamo cominciato le trattative. Posso dire che siamo messi bene. Sono veramente tutti contenti, non ho visto nessuno che voglia andare via".con Theo che vorrebbe arrivare, economicamente, allo stipendio di Rafael Leao e il Milan che invece spinge per un rialzo rispetto agli attuali 4,5 milioni, ma non di molto.

non solo per una questione di tranquillità tecnica, ma anche ambientale. Il rischio di ritrovarsi in una lunga e mediatica trattativa c'è e avere il nuovo capitano della rosa (in assenza di Calabria) in una situazione che possa portare comunque ad un addio a costi contenutissimi non conviene a nessuno.