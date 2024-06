Getty Images

Milan e Juventus, nuova rivale per Hummels: c'è anche la Roma

26 minuti fa



Mats Hummels il prossimo 30 giugno 2024 sarà ufficialmente libero da contratto. Il centrale tedesco non rinnoverà l'attuale accordo con il Borussia Dortmund e a parametro zero potrà firmare con chiunque lo vorrà. A 35 anni sta cercando un club comunque importante dove "chiudere" la carriera e sono tante le società, anche italiane, a cui è stato proposto.



Milan e Juventus da tempo lo hanno inserito in lista anche se non hanno mai realmente approfondito i contatti. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera edizione romana è però proprio la Roma la società che nelle ultime ore si è inserita con forza nella corsa all'ex nazionale tedesco. La richiesta è di un contratto biennale con opzione per una terza stagione e al momento sta dando priorità alla permanenza in Europa.