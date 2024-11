Milan, come sta e quando torna Gabbia

Getty Images

Dopo la vittoria per 1-3 in Champions League al Bernabeu contro il Real Madrid, i giocatori delhanno goduto di una giornata di riposo concessa dal proprio allenatore Paulo Fonseca. Da domani, si inizierà a preparare la sfida al Cagliari, con i rossoneri costretti ancora, però, a fare i conti con qualche defezione.. Il difensore, infortunatosi contro il Club Brugge, sta ancora smaltendo il problema al soleo del polpaccio rimediato nella massima competizione europea e sta proseguendo nel suo percorso di recupero.

Lo staff medico del club di Via Aldo Rossi non vuole correre alcun rischio e dunque Gabbia resterà a riposo anche contro il Cagliari, per poi farsi trovare pronto per la sfida con la Juventus in programma il 23 novembre, dopo la sosta.