Milan, è ufficiale il rinnovo di Camarda: primo contratto da professionista fino al 2027

Grandissimo protagonista con la maglia delle giovanili della Nazionale italiana, con cui si è laureato campione d’Europa Under 17 - da miglior calciatore della manifestazione - e con cui proverà a ripetersi a livello di Under 19, dove nel frattempo è diventato il più giovane marcatore di sempre grazie alla doppietta contro l’Irlanda del Nord. MaCon decorrenza dal primo luglio scorso e che terminerà, per regolamento, nel giugno del 2027.- Con questo comunicato, il club rossonero ha infatti ufficializzato la firma del promettentissimo attaccante classe 2008:Francesco, nato a Milano il 10 marzo 2008, è cresciuto nel vivaio rossonero dove è arrivato all’età di 7 anni e si è contraddistinto per le sue qualità tecniche e il numero di gol realizzati nel Settore Giovanile. Nella stagione 2021/22, insieme ai compagni, è stato protagonista della vittoria dello Scudetto U15. Ha disputato l’ultima annata con l’U19, collezionando in totale 41 presenze e 14 gol tra campionato, UEFA Youth League e Coppa Italia.”.- Terminati dunque gli impegni con l’Italia Under 19,Il giovane attaccante rossonero ha già debuttato peraltro in Serie A, lo scorso 25 novembre 2023 nella gara casalinga contro la Fiorentina, diventando il più giovane debuttante di sempre nel nostro massimo campionato.- Quella per blindareè stata una trattativa importante e delicata per il, conscio del grande interesse palesatosi nei mesi scorsi da parte di alcune delle principali formazioni europee:al nuovo enfant prodige del calcio italiano, che però ha fatto prevalere il suo fortissimo legame coi colori rossoneri e la riconoscenza per quanto il club milanese ha fatto sino ad oggi per accompagnarl nel suo percorso di crescita. Con la firma sul suo primo contratto professionistico, Camarda dovrebbe percepire un ingaggio di circa 800.000 euro a stagione.