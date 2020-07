Il Milan tratta il terzino destro Emerson, di proprietà del Barcellona ma in prestito per un altro anno al Betis: il club catalano chiede 30 milioni di euro per il suo cartellino. La pista alternativa per i rossoneri porta a Denzel Dumfries del PSV Eindhoven, che lo valuta 18 milioni.



Sempre secondo Tuttosport, può partire uno tra Conti e Calabria. In uscita dal reparto arretrato c'è anche Diego Laxalt. L'uruguaiano piace alla Lokomotiv Mosca che mette sul piatto il cartellino di Aleksej Miranchuk, ma chiedendo un conguaglio a suo favore.