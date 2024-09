Milan, ecco perché Fofana è già imprescindibile. E non è ancora al top...

Il calciomercato estivo delha avuto diverse linee guida e paletti ben definiti. Erano 4 i ruoli in cuisi era prefissato di investire e con giocatori con caratteristiche ben precise al punto che certe trattative sono durate anche più di quanto preventivato. È il caso ad esempio dicentrocampista francese arrivato dal Monaco, e per cui non c'è mai stata una vera e propria alternativa.e ha spinto fino al 18 di agosto, a campionato già iniziato, per superare le resistenze del club monegasco,Ildavanti alla difesa. Una tipologia di giocatore che mancava in rosa fin dal giorno dell'addio a(che a onor del vero, va detto, era molto di più di un semplice filtro difensivo) e che doveva permettere, nelle idee iniziali, amaggior libertà di manovra. Oggi il modulo del Milan è cambiato, ma. Basta osservare laper capire come il centrocampista francese si sia mosso, partendo dal centro destra, fino a coprire anche le scorribande offensive di Reijnders sul centro sinistra. Fofana non si è inoltre quasi mai sganciato offensivamente correndo spesso in diagonale e in orizzontale, ma risultando a fine partita,(secondo dei rossoneri) dopo Reijnders (il migliore per distacco oltre quota 11 km) e Pavard (10,46 km)

E pensare che il rendimento avuto finora da Fofana, paragonato alle statistiche della passata stagione al Monaco fanno capire che il franceseLa tecnica di base non è il suo punto di forza, ma rispetto all'oltre 90% diquest'anno siamo ancora a solo l'86% (nel derby 84%). I dati che più possono migliorare sono, paradossalmente, proprio quelli difensivi: solo 2, meno del 50% dei, e solo il 33% dia fronte però di 5

e oggi sta facendo capire appieno, anche ai tifosi milanisti, del perché per tutta l'estate sia andato avanti il suo tormentone mercato.e con lo stabilizzarsi anche dei dettami tattici di Paulo Fonseca, l'ex-Monaco sarà però ancor più important e ancor più decisivo. Quello del derby è solo un punto di partenza.