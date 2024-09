Leao e Fofana, il gesto "alla Lukaku" a fine partita: sventolata la bandierina dell'Inter coperta con la maglia del Milan

Getty Images

La vittoria del derby per 2-1 da parte delche ha interrotto una serie di 6 derby consecutivi vinti dall'Inter è stata vista da tutto il popolo rossonero come una sorta di liberazione. A maggior ragione dato il particolarissimo momento storico che stava vivendo la formazione allenata da unsempre più in bilico e che oggi si è rimesso incredibilmente in carreggiata. E l'importanza di questa vittoria è stata vissuta con enfasi anche dalla squadra che a fine partita dopo il triplice fischio, si è lasciata andare a festeggiamenti importantissimi anche all'interno del rettangolo verde di gioco.

Rafael Leao & Youssouf Fofana & Tammy Abraham #InterMilan pic.twitter.com/GKhVMBIuvW — SM ⁴ᴷ (@4KSMHQ) September 22, 2024

È il caso diche, poco dopo il triplice fischio, si sono recati in una dei due angoli sottostanti la Curva Sud, la curva dei tifosi rossoneri, hanno prelevato una delle bandierine brandizzate con il logo dell'Inter (che giocava in casa), e lriportandoli ad atteggiamenti più pacati, ma il video e le foto hanno fatto in tempo a fare il giro del web.

Non una novità per i recenti derby della Madonnina che questo gesto lo hanno visto e rivisto a più riprese. Iconico fu quello di Romelu Lukaku, che si autoproclamò re di Milano dopo aver segnato nel derby rispondendo alle polemiche nate da tempo con l'attuale Senior Advisor del fondo Red Bird per il Milan, Zlatan Ibrahimovic. L'ultimo in ordine di tempo è stato invece Marcus Thuram che per celebrare la vittoria dello Scudetto in casa del Milan andò proprio a prendere la bandierina a partita finita sventolandola sotto la Curva Nord.