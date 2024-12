Milan, elongazione per Morata: quando può tornare e quante partite salta

AFP via Getty Images

. La punta spagnola nel corso della gara poi vinta in Champions League contro la Stella Rossa è stato costretto a chiedere il cambio nel corso del primo tempo, più precisamentee soltanto un minuto dopo il primo infortunio di Ruben Loftus Cheek (), bruciando quindi il secondo slot a disposizione di Paulo Fonseca che al suo posto ha inserito il match winner Tammy Abraham.Il problema dell'ex-Juventus e Atletico Madrid è stato agli adduttori della coscia e gli esami a cui si è sottoposto il giorno successivo hanno fatto tirare un sospiro di sollievo allo staff tecnico del club. I

Un problema c'è, seppur di piccola entità e molto per il suo percorso di recupero dipenderà dalle sensazioni che Morata avrà nel corso dei prossimi giorni.in programma a San Siro il prossimo 15 dicembre. Se il percorso di recupero andrà per il meglio il numero 7 potrebbe tornare a disposizione il 20 dicembre quando i rossoneri faranno visita al. L'alternativa che non lascia dubbi è infine Milan-, ultima gara prima della Supercoppa Italiana che andrà in scena il prossimo 29 dicembre.