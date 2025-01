Getty Images

Milan, emergenza in difesa per Conceiçao in vista del derby: Gabbia e Thiaw verso il forfait

Il Milan si avvicina alla super sfida di campionato contro l'Inter in una situazione di emergenza totale in difesa. Secondo quanto riportato da Sky Sport, anche nell’allenamento odierno sia Malick Thiaw che Matteo Gabbia hanno svolto lavoro differenziato e con molte probabilità saranno costretti a dare forfait per il derby in programma domenica 2 febbraio alle ore 18.



DIFESA RINNOVATA - Si va, quindi, verso una coppia di centrali formata da Strahinja Pavlovic e Fikayo Tomori. Ai loro lati, invece, agiranno Theo Hernandez e il nuovo acquisto Kyle Walker, al suo debutto assoluto con la maglia rossonera.