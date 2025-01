Milan, problema al polpaccio per Gabbia: le condizioni, derby a rischio

Getty Images

, difensore centrale del Milan, che, nel corso della sfida persa ieri a Zagabria per 2-1, è stato protagonista in negativo della sconfitta che è costata l’accesso diretto agli ottavi di finale di Champions League.Il mancato stop nella prima frazione ha concesso strada libera a Baturina per siglare il vantaggio dei croati, una rete fondamentale per la formazione di Fabio Cannavaro che ha sperato sino all’ultimo di rientrare nelle 24 promosse al prossimo turno della massima competizione continentale.

Ma oltre alla sconfitta contro la Dinamo Zagabria, nella serata del Maksimir, il Milan ha perso per infortunio anche Matteo Gabbia. Stando infatti a quanto appreso da Milan News,Le condizioni del numero 46 andranno rivalutate in questi giorni, con il derby con l’Inter che dista solamente pochi giorni.