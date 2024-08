Getty

Milan, Emerson Royal ai dettagli: chiusura vicina

59 minuti fa



Il Milan punta a chiudere per il terzino destro e per il nuovo mediano di centrocampo. Nello specifico per il laterale, che è una richiesta specifica di Fonseca fin da prima del suo arrivo, i rossoneri accelerano per Emerson Royal, come viene sottolineato da Il Corriere dello Sport.



Tra il Milan ed Emerson Royal è tutto definito nei minimi dettagli: l’incontro a Casa Milan di due giorni fa tra Moncada, Furlani e l’agente Castagna ha portato all’accordo totale. Sia sul contratto del terzino destro brasiliano che sulle commissioni.



Secondo quanto viene riportato, l'operazione con il Tottenham è ai dettagli, vanno dunque limate le ultime situazioni legati soprattutto ai bonus. Lo sprint finale potrebbe arrivare proprio nel weekend, dopo che i contatti tra la dirigenza rossonera e l'entourage del brasiliano sono andati avanti anche nelle ultime giornate. Operazione da circa 20 milioni, tutto compreso tra parte fissa e bonus.