Tottenham, gli ultimi 72 minuti di Emerson Royal: è a un passo dal Milan

. La lunga trattativa tra il club rossonero e il Tottenham è molto vicina alla chiusura tanto che potrebbero arrivare novità anche nelle prossime ore. Per la felicità del terzino brasiliano ex Betis Siviglia e Barcellona che ha già trovato da tempo un accordo sui termini personali con Moncada, suo grande estimatore, e Furlani (cinque anni di contratto a 3 milioni di euro netti a stagione).L’ultima offerta presentata due giorni fa dal Milan è molto vicina alla richiesta del presidente degli Spurs Daniel Levy:Da Londra il messaggio è arrivato forte e chiaro:Ecco perché l’operazione può essere considerata in chiusura anche se i dettagli possono fare la differenza.

Postecoglou ha sorpreso tutti questa mattina schierandoper quello che potrebbero essere stati gli ultimi 72 minuti in campo con la maglia del Tottenham per il brasiliano. Ora il Milan è davvero un passo con tre anni di ritardo: già nel 2021 Massara e Maldini avevano provato a portarlo in rossonero quando militava nel Barcellona.