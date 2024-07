Milan, Emerson Royal è più vicino: nuova offerta in arrivo, distanza minima col Tottenham

Daniele Longo e Francesco Guerrierii

8 minuti fa



Il Milan accelera per Emerson Royal. Nella giornata di oggi ci sono stati nuovi contatti con il Tottenham per cercare di ridurre la forbice tra domanda e offerta: la richiesta degli Spurs è di 15 milioni più 3 di bonus, l’ultima offerta dei rossoneri era di 12 di bonus ma ora è in arrivo una nuova proposta superiore alla precedente che dovrebbe convincere il club inglese a farlo partire.



LA NUOVA OFFERTA - Il Milan sta preparando un’offerta che arrivi ai 15 più bonus come da richiesta del Tottenham, i colloqui di oggi sono stati importanti per avvicinare sempre di più le parti, ora c’è fiducia e ottimismo per chiudere l’affare. A convincere il Milan a spingere sull’acceleratore nella trattativa per Emerson è stato anche l’infortunio di Florenzi nell’amichevole col Manchester City: il giocatore ha rimediato un danno legamentoso e meniscale, con la conseguente necessità di sottoporsi ad intervento chirurgico in artroscopia. Nei prossimi giorni si capiranno i tempi di recupero, ma i rossoneri non vogliono farsi trovare scoperti. E ora Emerson Royal è sempre più vicino.