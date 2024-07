Milan, Maldini e Colombo tornano in Italia: Monza ed Empoli a un passo dalla chiusura

C'E' CAMARDA

Come riportato stamane da La Gazzetta dello Sport, l’allenatore lusitano attende l’arrivo di Francesco Camarda a New York. Il baby gioiello, pilastro del Milan Futuro che giocherà in Serie C nella stagione alle porte, è atteso da Fonseca nel ritiro americano nelle prossime ore e parteciperà al resto della tournée con la prima squadra. Un vero e proprio tour de force (il classe 2008 è sceso in campo con la Primavera rossonera e nei playoff del campionato Under 17, oltre che con le nazionali giovanili a Euro Under 17 e agli Europei U19) al quale Camarda parteciperà per essere visionato da Fonseca, anche a causa delle strategie di mercato del Milan in fase offensiva, che vede il solo Morata come unico arrivo.