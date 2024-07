Milan, per Fofana secondo “no” da parte del Monaco: si continua a trattare. Inserimento del West Ham

Il Milan attendeva con ansia una risposta da parte del Monaco alla seconda offerta presentata circa una settimana fa ed è arrivata nelle scorse ore. Il club del Principato di Monaco non ha ritenuto ancora all’altezza la proposta da 17 milioni, bonus compresi, presentata dal Diavolo. Le parti sono ancora in contatto e non si registra una frenata alla trattativa. Secondo fonti francesi il Milan si starebbe comunque avvicinando alla richiesta del direttore sportivo Thiago Scuro.

INSERIMENTO WEST HAM - Nei giorni scorsi si è parlato con insistenza di un possibile inserimento da parte di Manchester United e Atletico Madrid su Fofana. Secondo quanto riportato dal quotidiano francese l’Equipe un’offerta al Monaco importante è arrivata si ma dal West Ham. Gli Hammers ci stanno provando seriamente ma Yossouf non sembra essere interessato perché vuole un club che partecipi alla prossima Champions League.

Fofana ha una certa fretta di conoscere il proprio destino perché vorrebbe rimettersi al lavoro già a disposizione del nuovo club dopo le vacanze prolungate per via degli impegni con l'Europeo in Germania.Ora tocca al Milan capire se rilanciare con una terza offerta o cambiare direzione verso altri obiettivi.