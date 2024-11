Milan-Empoli, le pagelle di CM: Reijnders fuori categoria, Fofana impressionante. Finalmente Morata

Getty Images

MILAN-EMPOLI 3-0





Maignan 6: chiude la partita senza dover compiere nemmeno una parata. Spettatore non pagante.



Emerson Royal 6,5: propositivo in fase di spinta, attento in quella difensiva. Ordinato.



Gabbia 6,5: Pellegri arrivava da tre gol nelle ultime tre partite ma con questo Matteo c’è poco da fare. Solido. (dal 29’ st Pavlovic s.v)



Thiaw 6,5: letture preventive ottime per il difensore tedesco che si fa apprezzare anche per la prima costruzione. Elegante.



Theo Hernandez 6: qualche spunto interessante, sopratutto nella prima frazione. In gestione nella seconda parte di gara.

ma quanti polmoni ha? Impressionante per continuità e corsa. Ma guai a pensare che sia solo questo: l’assist per il terzo gol di Reijnders è geniale. (dal 29’stquando sta bene fisicamente è un centrocampista di un’altra categoria. Delizia la platea di San Siro con due bei gol, giocate di qualità e anche qualche recupero da mediano. Man of the match.un cuore grande come il mondo. Lotta, si sacrifica rincorrendo tutto e tutti. A volte pecca di lucidità nelle scelte ma nel complesso gioca una buona gara. (dal 29’ st

si muove tanto sulla trequarti con il chiaro obiettivo di allungare le linee dell’Empoli. Tatticamente utile ma meno determinante del solito.sempre in partita, con qualità e intensità. Gli manca solo il gol che avrebbe anche meritato. (Dal 37’ sts.v)torna al gol dopo due mesi ed è molto importante nell’economia della gara perché la indirizza sui binari rossoneri. Solito lavoro enorme per la squadra. (Dal 35’ sts.v)mette in campo una formazione ordinata e giusta sotto tutti i punti di vista. Vittoria significativa per la classifica e per il percorso.

da meteora a rivelazione, torna in quel di San Siro con uno status diverso che però non conferma questa sera.lascia troppo spazio a Morata in occasione del gol.tiene testa a Leão mostrando ottime qualità. (dal 25’ st6: per lui una notte da ricordare)naufraga con tutto il resto della squadra.vivace, prova a mettere in difficoltà Theo.fa tremare la traversa della porta difesa da Maignan. L’ultimo ad alzare bandiera bianca.perde nettamente il confronto con Reijnders.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui

osservato speciale dei rossoneri, stecca con una prestazione mediocre. (dal 1’ stleggermente meglio rispetto al compagno di reparto)fatica a prendere le misure dei centrocampisti avversari. (dal 20’ stnon si vede mai)si muove tanto e con impegno. (dal 29’ sts.v)evanescente al cospetto della squadra che detiene il suo cartellino. (dal 1’ stnon incide)può fare poco contro un Milan in giornata di grazia.