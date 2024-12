Calciomercato/Getty

Milanmania: Fonseca, hai visto? Non ci voleva uno scienziato. Messaggio alla società per gennaio

Andrea Longoni

54 minuti fa

10

Finalmente un weekend sereno per chi ha il Milan nel cuore, dopo una vittoria tranquilla, convincente, senza aver corso particolari rischi (a parte la traversa di Maleh). Verrebbe da dire: Fonseca, hai visto? Perché non ci voleva uno scienziato per capire che con un centrocampista in più la squadra avrebbe sicuramente sofferto meno in fase di non possesso. Cosa questa che auspicavamo in tanti, da tempo: non è un caso che il Milan ieri con un Musah in più abbia trovato grande equilibrio in campo, così come nelle altre occasioni in cui è stato schierato un centrocampista in più.





Speriamo che Fonseca lo abbia capito definitivamente e abbandoni l'idea di uno schieramento ultra offensivo coi 4 attaccanti. Si è battuto l'Empoli: no voli pindarici, ma registriamo comunque una prova incoraggiante, in attesa dalla sfida di venerdì contro l'Atalanta, che ci dirà molto di più rispetto a che punto è lo stato dei lavori, visto che il Milan ancora oggi è un work in progress. La sensazione è di aver buttato via tanto tempo, con un mister testardo sulle sue idee mentre tutto il mondo gli consigliava di mettere un centrocampista in più per soffrire di meno. Anche perchè la fase offensiva non ne ha per niente risentito, anzi. Una squadra, questa, che ha diversi giocatori di alto livello: ultimamente l'uomo in più è sicuramente Reijnders (che con la Juve era un po' cotto). Già 6 gol e 3 assist in questo primo terzo di stagione, oltre a tante prestazioni da centrocampista totale: se continua così, diventa qualcosa di molto di serio che si avvicina al concetto di fuoriclasse. Grande operazione di Moncada, questa sì. Pagato 20 milioni, oggi vale molto di più: giocatore con un QI decisamente superiore alla media.



Ottime conferme anche da Fofana. Ma non possono giocare sempre questi due: sono sempre in campo tranne quando squalificati. E' un messaggio alla Società: serve un rinforzo a gennaio per non arrivare alla Primavera coi due con la lingua di fuori e per migliorare un reparto incompleto. Il rinforzo non può essere Bennacer: se torna, bisogna vedere come e quando, ricordando che non dà garanzie dal punto di vista atletico. Aiutiamo Fofana, Reijnders e Fonseca con un punto esclamativo, non un punto di domanda.