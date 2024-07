AFP via Getty Images

Milan, Fofana dopo l'Europeo

un' ora fa



Il Milan non si ferma e, nonostante il colpo Zirkzee sia sempre più lontano, il club rossonero continua a lavorare sul mercato con un'idea chiara in testa: inserire giocatori funzionali in ogni reparto. E in particolare a centrocampo serivrà inserire un mediano con caratteristiche molto più fisiche rispetto ai giocatori presenti in rosa.



In quest'ottica il nome più importante resta quello di Youssouf Fofana. Il 25enne francese potrebbe essere il primo regalo per Fonseca e la chiusura dell'affare è vicina per 20 milioni di euro più bonus. Manca ancora il sì del giocatore che però sta aspettando la fine dell'Europeo per cui è convocato con la Francia per poter poi prendere una decisione finale per il suo futuro.