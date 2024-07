Milan-Fofana, ds Monaco: "Senza un'offerta valida resta. Via alle nostre condizioni"

Il centrocampista francese classe 1999, in scadenza nel 2025 con il club del Principato,il quale però non ha ancora l'accordo per l'acquisto del suo cartellino. L'offerta dei rossoneri non è sufficiente, lo ha fatto capire il direttore sportivo del Monaco Thiago Scuro: "Con Fofana c'è una buona relazione, molta trasparenza e nessun conflitto. Parliamo spesso e il mio ruolo è quello di proteggere il club. Fofana comunque si sta comportando in maniera molto corretta, con pieno rispetto.”.

“Ogni negoziato prevede dei momenti meno semplici. È il caso attuale, ma continuiamo a lavorare per trovare una soluzione che convenga a noi come al giocatore.. La sua ambizione però è chiara, come la nostra”.Nei giorni scorsi il Monaco. Le parti sono ancora in contatto e non si registra una frenata alla trattativa. L'inserimento del West Ham non sembra preoccupare Moncada e Furlani.

Fofana ha una certa fretta di conoscere il proprio destino perché vorrebbe rimettersi al lavoro già a disposizione del nuovo club dopo le vacanze prolungate per via degli impegni con l’Europeo in Germania