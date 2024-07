AFP via Getty Images

Milan: Pavlovic e quel precedente delle visite non superate con la Lazio

12 minuti fa



Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, se è vero che Strahinja Pavlovic rappresenta il primo obiettivo del Milan per il reparto difensivo, è altrettanto vero che c’è un retroscena del 2019 che preoccupa la dirigenza.



LE VISITE CON LA LAZIO - Cinque anni fa infatti il serbo era ad un passo dalla Lazio ma il trasferimento saltò perché il classe 2001 non superò le visite mediche, a causa di un'anomalia cardiaca. Un aspetto che andrà analizzato a fondo prima della definitiva fumata bianca.