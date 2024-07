Milan, ecco i dettagli della nuova offerta per Emerson: c'è ottimismo

Dopo l’infortunio di Florenzi il Milan ha deciso di accelerare per Emerson Royal. Il Tottenham ha ammorbidito la propria posizione scendendo da una valutazione di 20 milioni a 18, bonus compresi. Il terzino brasiliano sta spingendo tantissimo per arrivare in rossonero e ha già un accordo per un contratto di 5 anni con Moncada e Furlani.

SECONDA OFFERTA - Secondo quanto appreso in esclusiva dalla nostra redazione, il Milan nelle scorse ore ha presentato una seconda offerta da 14 milioni. Il Tottenham non ha ancora dato il semaforo verde all’operazione perché ne vuole 15 garantiti più 3 di bonus facilmente raggiungibili. La trattativa va avanti con la sensazione che si arriverà presto alla fumata bianca.