Milan-Fofana, si stringe: come colmare la distanza con il Monaco

è l'obiettivo individuato da tempo per rinforzare il centrocampo rossonero. L'ultima conferma arriva direttamente da, le parole pronunciate dall'allenatore portoghese dopo il Trofeo Silvio Berlusconi vinto 3-1 contro il Monza ieri sera a San Siro.- Il Milan ha trovato già da tempo un accordo col calciatore classe 1999 e adesso è al lavoro per raggiungere un'intesa pure con ildel giocatore a favore del Monaco.

- Fofana vuole il Milan, non a caso finora hainglese. Così come ha saltato il Trofeo Gamper vinto 3-0 lunedì sera a Barcellona, quasi sicuramente non verrà convocato dal Monaco per la prima giornata di campionato nella Ligue 1 francese in calendario sabato sera in casa contro il. Squadra che ha bussato alla porta dei rossoneri per il terzino sinistro franco-senegalese Fodé(classe 1997 ex Monaco), rientrato al Milan da un prestito al Fulham.