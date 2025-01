Milan, Fofana verso la panchina contro il Parma: come cambia il centrocampo

AFP via Getty Images

Domani all'ora di pranzo il Milan ospiterà a San Siro quel Parma che aveva dato il primo dispiacere stagionale ai rossoneri con un successo tanto sorprendente quanto meritato.una notizia fondamentale per un Diavolo che deve risolvere il problema gol in serie A. Testa alla sfida contro gli emiliani ma senza perdere di vista il derby contro l'Inter in programma la prossima che, inevitabilmente, influenzerà anche qualche scelta di formazione.

Per il centrocampista francese un turno di riposo necessario considerando sia l'importanza delle prossime due sfide (Dinamo Zagabria e Inter) e quella diffida pericolosa e che ha condizionato una scelta decisiva nel pareggio contro il Cagliari.Lo spagnolo deve riscattare le ultime prestazioni sottotono, la sua esperienza sarà fondamentale per gestire le prossime sfide decisive.