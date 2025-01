Sky Sport - Milan su Orsolini: prima offerta rifiutata, i rossoneri inseriscono Okafor e Chukwueze nella trattativa

Getty Images

Tentativo delper Riccardo. Nel tentativo di rinforzare il proprio reparto offensivo – e in attesa della risposta delper Santiago– i rossoneri si stanno muovendo anche sugliL’ultima idea è quella che porta proprio al giocatore del, di recente infortunatosi durante la gara di Champions League contro ilA riportare dell’interessamento per l’ex Ascoli è Sky Sport che parla di unauna settimana fa e che si aggirava intorno aipiù il cartellino diIl Bologna però l’ha prontamente, contando sul fatto che Orsolini sia uno dei giocatori più rappresentativi del club che, con la gestione, sta confermando quanto di buono fatto cone punta diretto all’Europa più pregiata.

Dopo il primo no, il Milan non ha mollato la presa e starebbe preparando un nuovo affondo. Questa volta, oltreci sarebbe nell’operazione ancheStiamo parlando di, che si trasferirebbe in, e si unirebbe al prestito con diritto di. Il nigeriano è reduce da un infortunio muscolare e pare non aver convinto, lo svizzero invece era già stato ceduto alper 2 milioni di euro di prestito oneroso più 26 di eventuale riscatto e 2 di bonus, prima che il club tedesco decidesse di non chiudere l'affare dopo le sue visite mediche. Come riportato dal Corriere dello Sport, il Bologna era già interessato ai due giocatori in uscita dal Milan e il direttore sportivo rossoblù Giovannimercoledì sera aveva incontrato Geoffreyper parlare dei due. Si lavora per unper l'ex Salisburgo in una trattativa che promette di scuotere le prossime giornate sull'asse Milano-Bologna.