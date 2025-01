Milan, Mendes insiste per Joao Felix: l'aggiornamento

E' un Milan ambizioso sul mercato, pronto a regalarsi un grande colpo in attacco. Santiago Gimenez è il grande obiettivo del Diavolo che ha già presentata una prima offerta al Feyenoord.. Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani lavorano senza sosta e studieranno un rilancio contando sul lavoro diplomatico dell'agente Rafaela Pimenta, che è ancora in Olanda per mantenere le redini della partita. Un vero piano B non esiste perché Gimenez per costi (accessibili), prospettive, caratteristiche tecniche e fatturato in termini di gol rappresenta alla perfezione l'identikit tracciato dalla dirigenza e sposata anche dal tecnico Sergio Conceicao. Esiste un cambio di strategia, già concordato, con la ricerca che si sposterebbe su un rinforzo per le corsie laterali.

che in questa stagione con il Chelsea sta trovando spazio solo in Conference League, una competizione che lo sta vedendo protagonista con 4 gol in 5 presenze. Discorso molto diverso in Premier League dove Joao Felix deve accettare di essere un'alternativa a un attacco che vede giocatori di primissimo livello come Madueke, Jackson, Pedro Neto, Cole Palmer, Sancho e chi più ne e più metta.

Il Milan non ha fretta, nella partita a scacchi con il Feyenoord per Santiago Gimenez ha la consapevolezza di avere margini per andare a dama.un'opzione da tenere in considerazione nonostante esistano due scogli: il primo è relativo al Chelsea, che ha terminato gli slot per i trasferimenti in prestito fuori dall’Inghilterra. Il secondo sono i costi troppo alti di un'operazione che non convince totalmente la dirigenza rossonera. Ci riuscirà?