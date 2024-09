Milan, Fonseca cambia la difesa: si arretra più vicini a Maignan

AFP via Getty Images

Ilche ritroveremo al termine di questa sosta per le Nazionali sarà sicuramente diverso da quello che ha iniziato, non bene, il campionato di Serie A 2024/25. I risultati non sono andati comesperava e c'è un dato che, più di tutti, ha fatto storcere il naso ad allenatore e proprietà perché i 6 gol subiti sono ufficialmente troppi e di fatto hanno annullato i 5 gol segnati producendo due soli punti su 9 a disposizione nelle 3 partite giocate.L'obiettivo è sempre quello di difendere meglio e concedere meno occasioni e, sebbene la vocazione sua e della società sia iper-offensiva, per il momento il primo comandamento, come riporta la Gazzetta dello Sport, sarà trasformato in "Difendere". Fonseca sta infatti lavorando a Milanello, con i giocatori rimasti ad accezione di Theo Hernandez e Strainja Pavlovic,è stato fra i migliori per impatto in questo inizio a fatica del Milan e lui sarà riconfermato al centro della difesa accanto a luista lavorando bene a Carnago con Fonseca e, almeno sulla carta dovrebbe essere riconfermato. Chi però continua a bruciare le tappe è, il più marcatore fra i giocatori che il tecnico portoghese ha a disposizione e che potrebbe a sorpresa scavalcare l'inglese, se non sempre in molte delle partite a disposizione.