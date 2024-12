Milan, Pulisic ancora a parte: le soluzioni di Fonseca per la Roma

Doccia fredda per il Milan in linea con il clima rigido degli ultimi giorni: questa mattina era atteso il rientro in gruppo di Christianma l’americano. Per Paulo Fonseca sicuramente non il viatico migliore per preparare una sfida determinante anche per il proprio futuro sulla panchina rossonera.Con l’che non recupererà in tempo per il problema al flessore, il Milan si trova a gestire una vera e propria emergenza in attacco.Ancora out anche Loftus-Cheek.

Entrambi andranno in panchina, salvo poi essere delle possibili varianti da utilizzare a partita in corso. Soprattutto il centrocampista algerino sta confermando un miglioramento della condizione che fa ben sperare per il futuro.