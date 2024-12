Milan, Fonseca esclude ancora Theo Hernandez: le due soluzioni provate per la Roma

Arrivano notizie sorprendenti da Milanello: Theo Hernandez, salvo ripensamenti dell’ultima ora sarà nuovamente escluso dall’undici titolare contro la Roma. Paulo Fonseca non è ancora contento di quanto fatto vedere dal francese negli ultimi allenamenti e ha deciso di lasciarlo fuori per la terza partita consecutiva dopo Genoa e Verona.

PROVATO TERRACCIANO - L’esclusione di Theo Hernandez sorprende ancora di più perché il Milan sarà già privo dell’infortunato Rafael Leao per la delicata sfida contro la Roma. Paulo Fonseca ha provato Filippo Terracciano da terzino con Alex Jimenez esterno alto di una corsia mancina inedita. Per il gioiello spagnolo si tratterebbe della terza maglia da titolare in questa stagione di serie A.

Una variante che Paulo Fonseca sta valutando é quella di confermare Morata ( e non Abraham) nel ruolo di terminale offensivo con Tijjani Reijnders sulla trequarti e Filippo Terracciano ad affiancare in mediana con Yossouf Fofana.