Milan, Chukwueze in uscita: c'è il Besiktas. Quanto vuole incassare Furlani

L'attaccante nigeriano, né con Pioli né con Fonseca è riuscito a diventare un valore aggiunto, motivo per il quale potrebbe fare la valigia già a gennaio, nonostante un contratto ancora lungo, in scadenza il 30 giugno 2028. Al di là di quelle che sono le smentite di rito, infatti, iL'obiettivo è fare cassa per finanziare il mercato in entrata.

Per il nazionale nigeriano sono arrivati sondaggi da Liga e Premier League (il suo ex allenatore Unai Emery potrebbe portarlo all'Aston Villa), ma a oggi non va esclusa la pista turca. Secondo quanto scrive Fanatikclub nel quale giocano gli italiani Immobile e Ndour, attualmente sesto nella Superlega turca. Al momento non c'è un trattativa, non è da escludere che possa cambiare qualcosa nelle prossime settimane.Da quanto è sbarcato in rossonero, l'ex esterno offensivo del Sottomarino Giallo ha giocato complessivamente 54 partite tra campionato e coppe, con un bilancio di 6 gol e 4 assist, senza mai dare l'impressione di poter diventare una prima scelta, un titolare indiscusso.Una sua cessione darebbe taglio al monte ingaggi:Chukwueze in rossonero guadagna circa 4 milioni di euro netti, al lordo grazie dal Decreto Crescita circa 6,32 milioni di euro.