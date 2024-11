Milan, Fonseca: "Fase difensiva? Subiti gli stessi gol dell'Inter. Non abbiamo infortuni. Leao, serve continuità"

Ildomani pomeriggio alle 18 a San Siro affronta l'Empoli di Roberto D'Aversa, nellil tecnico rossonero Pauloha parlato oggi in conferenza stampa da Milanello."Vogliamo raggiungere equilibrio, con Slovan e Juventus sono state partite diverse, in difesa e in attacco. Ogni volta miglioriamo alcune cose ma stiamo lavorando a cercare di trovare il giusto equilibrio, non è che se vinci non bisogna accorgersi dei problemi. A Bratislava abbiamo vinto ma abbiamo fatto male dal punto di vista difensivo.

- "Nella partita con la Juve abbiamo difeso bene, con lo Slovan no. Stiamo sempre parlando dei tanti gol subiti, non posso dimenticarlo, ma siamo la quinta difesa del campionato. Abbiamo subito gli stessi gol di Inter e Lazio, meno dell'Atalanta. A volte facciamo di un problema un mostro, a volte bisogna migliorare la tattica, a volte le letture, come a Bratislava. Dobbiamo lavorare per leggere meglio i momenti individuali, quando lo facciamo poi miglioriamo"- "Morata e Abraham assieme? Rimane nella mia testa, è una possibilità concreta"

- "Non è facile in Italia essere dominanti con le caratteristiche degli avversari, nemmeno contro l'Empoli. Serve sempre equilibrio"- "Meglio averlo in campo? Sono soddisfatto della reazione che ha avuto dopo essere stato in panchina, ma voglio continuità. Serve questo Rafa"- "Ne ho usate due, una non posso dirla""Sono un'ottima squadra, aggressiva e difensiva. Sono la quarta difesa in Serie A, sarà difficile""Ne ho una più stabile (Gabbia-Thiaw, ndr), ma dobbiamo giocare tante partite quindi serve alternarle. E' una gestione al momento quasi obbligatoria, siamo felici di ciò. Non abbiamo infortuni quindi sono contento"

- "Non posso dire altre cose, mi piacerebbe avere più punti. Ma vado avanti con positività"."Sembra che sia la stessa situazione, perché alla fine abbiamo visto Tijji correre dietro al giocatore. Ma è una situazione totalmente diversa. Ma non c'è paragone. Sui corner abbiamo tre calciatori preparati per questo momento. È una scelta individuale, è stata una scelta individuale. In campo si può parlare, certo, ma è una scelta individuale. Sono situazioni comunque totalmente diverse".

- "Mi sta chiedendo è se non possiamo stare più indietro per avere più spazio per gli attaccanti? Nell'ultima partita abbiamo avuto due momenti. Siamo stati in più momenti in avanti, perché il Bratislava difendeva con 10 giocatori davanti l'area. Abbiamo però fatto due gol con spazio. L'ideale sarebbe avere i due momenti. Quando recuperiamo palla dobbiamo capire che abbiamo calciatori per uscire veloci. Ma quando non si può fare dobbiamo fare un attacco organizzato. I gol che facciamo sono più con spazio che con l'attacco posizionale o organizzato. I gol che facciamo normalmente sono molti di più col recupero palla e con spazio".

- "Non possiamo scappare da questa pressione quando siamo in club come il Milan o come il Manchester City. Non so cosa sia successo con Guardiola (e i graffi sul viso, ndr). Ma stare qui vuol dire avere pressioni in tutti i momenti, tutti i giorni. Non solo con la stampa e i tifosi, ma anche qui dentro e con i giocatori. Siamo una squadra che deve vincere sempre. Se non vogliamo avere questa pressione non possiamo stare qui, a questo livello. Non penso ci sia altro modo. È una pressione grande, grandissima. E si sente tutti i minuti, tutti i giorni. Io dico che il calcio è per persone forti. Se non siamo forti non possiamo stare nel calcio a questo livello".

- "In questo momento non posso avere questo rischio di non usare Fofana. La prossima partita è la più importante. Mi aspetto che Fofana faccia una partita intelligente per non prendere il giallo. Quello che mi preoccupa non è Fofana in questo momento. Se sbaglia, sbaglia. Mi aspetto che gli altri non sbaglino in questo momento".- "Sono sicuro che alla fine saremo davanti a qualcuna di queste squadre. Ma parliamo di noi. Abbiamo cominciato la pre stagione con 15 giocatori ed i "bambini". Siamo andati negli USA, le cose sono state bellissime. Abbiamo cominciato 8 giorni prima della prima partita con gli altri giocatori, i giocatori più influenti della squadra che sono stati all'Europeo. E ci abbiamo lavorato 8 giorni. Dopo non abbiamo avuto mai tempo per allenarci. E ora, piano piano, il nostro allenamento è più video, stiamo migliorando. Ma quando si cambia tanto è più difficile. Non mi sembra che queste squadre, tranne il Napoli, non hanno avuto i giocatori in prestagione: quelle sono 4-5 settimane di allenamento molto importanti quando si cambia. Poi una di queste squadre non gioca la Champions League durante la settimana. Il Napoli ha un nuovo allenatore ma ha tutta la settimana per lavorare. Poi ci sono due squadre molto forti come Inter e Atalanta con lo stesso allenatore da anni. Se poi vogliamo a vedere solo il risultato sono il primo a dire che dobbiamo fare di più".

- "Stiamo aspettando Bennacer nei prossimi tempi e recuperarlo per la seconda parte della stagione, può essere importante per noi. Siamo fiduciosi sul recupero di Bennacer".