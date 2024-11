Cassano: "Theo Hernandez inguardabile, irritato e irritante. Un problema per il Milan"

Redazione CM

29 minuti fa

3

Dopo Rafa Leao, Antonio Cassano critica duramente anche Theo Hernandez. L'ex attaccante rossonero parla così del terzino sinistro francese del Milan a Viva el Futbol su Twitch: "Parliamoci chiaro, sono dodici partite che Theo Hernandez è inguardabile. Lui era quel giocatore che sulla fascia sinistra spaccava le partite, faceva tante sgroppate e creava tanto. Theo da inizio della stagione è irritato e irritante, sta performando meno".



"In molti dicono che sia il terzino sinistro più forte al mondo, ecco allora devi fare come hai fatto con Leao. Stai facendo cazzate, che problema hai? Lo devi affrontare. Se hai dei problemi o li risolvi con la società oppure da domani gioca Terracciano. Mi aspetto una reazione da un allenatore che io stimo tanto come Paulo Fonseca, in questo momento Theo è un vero problema per il Milan".