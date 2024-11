Milan su Ricci, occhio al Manchester City: la decisione di Cairo per gennaio

Redazione Calciomercato

(e in generale il City Group) insiste da diverse settimane, così come altre società inglesi. Samuele è un talento in fase di decollo ed è facile prevedere un passaggio in una big a stretto giro di posta.- Il Torino non sta attraversando un momento facile con una classifica che da bellissima nelle prime giornate si sta facendo via via più difficile. Ecco perché cambiare tanto a gennaio potrebbe rivelarsi controproducente per una squadra che ha poche certezze. Una di queste si chiama proprio

, al netto di quelle che sono le difficoltà di un club, quello rossonero, che ha chiuso un solo affare con i granata nelle ultime stagioni (Pobega in prestito). Negli ultimi giorni