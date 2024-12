Milan-Fonseca, finisce qui: dalle velleità di Scudetto agli acuti nel derby e a Madrid. Un esonero solo rimandato

Getty Images

. Il pareggio ottenuto contro la Roma, per 1-1 in casa a San Siro nel match valido per la 18a giornata del campionato di Serie A, ha posto la pietra tombale sull’avventura sulla panchina rossonera da parte dell’allenatore portoghese, un’avventura chiusa con un’espulsione perpetratagli dal direttore di gara Fabbri per proteste, dopo un rigore non concesso ai danni di Reijnders.L’avevamo raccontato poco prima del calcio d’inizio della partita contro i giallorossi guidati da Claudio Ranieri: il futuro di Paulo Fonseca sulla panchina era già appeso a un filo.a pochi giorni dall’impegno saudita con la Juventus in Supercoppa Italiana.

, senza squadra dopo aver terminato la sua esperienza da tecnico del Porto. Già preallertato prima del match con la Roma,, con opzione di rinnovo a favore della società meneghina.a distanza di poco più di 7 mesi dall'annuncio e dal comunicato ufficiale da parte della società rossonera., da numerosi periodi negativi e piccole grandi soddisfazioni momentanee nel corso di queste prime (e diventeranno ultime) partite di questa stagione del club di Via Aldo Rossi. A dare un’occhiata alla sua esperienza in quel del capoluogo milanese,(di cui solamente 7 in campionato)– di cui 2 nelle prime due giornate di Champions League, con 44 reti segnate e ben 27 subite.

. Allo stato attuale dei fatti, post pareggio con la Roma,(seppur con una sfida da recuperare contro il Bologna al Dall’Ara), fuori dalla zona Europa, lontano ben 8 punti dalla 4a posizione occupata dalla Lazio e utile per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League e attardata anche in una lotta per la zona Conference.

, inoltre,(sono ora 14 i punti di distanza dalla vetta e da Atalanta e Napoli), al di là delle varie dichiarazioni del tecnico portoghese che ha sempre creduto che la rosa a disposizione - seppur i risultati dicessero il contrario - potesse competere per la vittoria del campionato., dove il Milan si è sbarazzato facilmente per 6-1 del Sassuolo, capolista in Serie B, centrando i quarti di finale.

con un Milan che in rare occasioni ha mostrato quel calcio spumeggiante tanto promesso in estate. Inoltre,. Una scintilla che non è scoccata, un rapporto che si è fatto difficile e complesso dalle prime uscite stagionali con il pareggio contro il Torino e la sconfitta di Parma.: basti citare e pensare al caso cooling break dell’Olimpico con protagonisti Leao e Theo Hernandez, l’insurrezione sui calci di rigore sbagliati a Firenze con Theo, Tomori e Abraham, le panchine vissute dallo stesso terzino francese ultimamente e da Rafael Leao in principio, le forti polemiche post Atalanta per la direzione di gara, una serie di confronti con dirigenza e squadra - con i quali i rapporti si sono fatti via via sempre più tesi - che non è riuscita a raggiungere l’obiettivo prestabilito e a ribaltare in corsa le sorti di questa annata.

Ed è da questi episodi controversi che si capiva che, in casa Milan, qualcosa non andasse per il verso giusto. A rivivere tutte queste immagini, ritorna lampante la disamina da sempre dichiarata da Fonseca:Facendo scorrere nei nostri occhi tutte le varie disputate dai rossoneri, appare evidente come questo Milan abbia peccato di cinismo, passione e aggressività.: a Parma ci fu l'approccio pessimo di Leao e soprattutto di Theo, unite a un insieme di voragini difensive, contro la Lazio la difesa mostrò tutte le sue lacune in fase di transizione, a Firenze, tra disastri difensivi e rigori sbagliati, andò tutto storto, contro Genoa e Juventus ci sono state delle lacune offensive determinanti. E alla ase di tutto ciò,per questa squadra con Fonseca alla guida., sino a ora,

Infatti,. Il successo nel derby (il primo dopo sei stracittadine perse consecutivamente), grazie alla rete nel finale di Gabbia, fu solo il primo caso di ombra da esonero allontanata. La super prestazione e l'acuto assoluto di Madrid, con il successo al Bernabeu sul Real e un percorso europeo che, a due partite dalla fine della fase campionato, sembra poter permettere ai rossoneri di raggiungere direttamente gli ottavi di finale della competizione non sono bastati a Fonseca per salvare la panchina. Così come non è servito il successo di Verona - in un periodo in cui aleggiava lo spettro di Massimiliano Allegri su Fonseca - e il pareggio contro la Roma.giorno dopo giornoCerto, c'è un fattore da sottolineare:, questo è vero. Eppure,. Avrà senz'altro pagato determinate scelte tattiche e qualche assenza (per infortunio in certi casi, per atteggiamento in altri) da parte dei suoi leader, ma, a partire dal giocare un derby con un esonero già scritto in caso di mancato risultato, arrivando alle frizioni con Theo Hernandez e Leao gestite senza peli sulla lingua e con decisioni di polso.

Fonseca è stato chiaro, trasparente, ha sempre fatto capire cosa andasse bene e cosa no. Una sincerità che è stata apprezzata più dai tifosi che dai suoi stessi giocatori, i cui meccanismi e pensieri di Fonseca non sono mai davvero entrati in testa. E così. Ha brillato in qualche occasione di gala, ma il tempo a Milanello è stato più che altro nuvoloso.