Milan, ufficiale: esonerato Fonseca. "Grazie per la professionalità e auguri per il futuro"

Era atteso ed è arrivato intorno alle ore 10 del 30 dicembredi fatti sollevato dal suo incarico già da qualche ora.Nel post partita del match pareggiato con la Roma, valido per la 18esima giornata di Serie A, lo stesso allenatore portoghese aveva parlato con i giornalisti presenti all’esterno die aveva anticipato la notizia.queste le parole scelte dall’ex Lille per congedarsi dal club che ha guidato negli ultimi 200 giorni.

Si è preso una notte il Milan e all’indomani ha. Lo ha fatto con unasul proprio sito ufficiale nel quale si ringrazia il mister lusitano, gli si augura il meglio per il futuro e si notifica il cambio in panchina. “AC Milan comunica ufficialmente di avere sollevato Paulo Fonseca dall'incarico di allenatore della Prima Squadra maschile. Il Club ringrazia Paulo per la grande professionalità e gli augura il meglio per il futuro”.Dopo aver salutato il suo vecchio allenatore con poche righe, sarà ora tempo di voltare pagina e definire l'arrivo, ormai praticamente già fatto di Sergio. L'ex giocatore disarà il nuovo allenatore dei rossoneri: per l’ex tecnico delè pronto un contratto fino a giugno con opzione di rinnovo in favore del club. Il suo arrivo è previsto già in giornata.