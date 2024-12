Lo scontro con Ibrahimovic, l’accordo con Conceiçao post Verona: Milan, tutti retroscena della rottura con Fonseca

Redazione Calciomercato

Paulo Fonseca era convinto di risollevare il Milan, forse solo lui. Lo ripeteva spesso nelle ultime conferenze stampa ma non è bastato per convincere una dirigenza che non lo ha mai supportato come avrebbe dovuto fare. Tra il tecnico portoghese e Zlatan Ibrahimovic la distanza si è fatta, settimana dopo settimana, sempre più grande: qualche confronto a Milanello ma più di facciata che altro. D’altronde il senior advisor di RedBird al centro sportivo rossonero ci va solo quando deve lanciare qualche messaggio e non quotidianamente.



IL POST VERONA- Il Milan riparte da Sergio Conceiçao, che ha già firmato il contratto fino al termine della stagione. La notizia più sorprendente però è un’altra: il club rossonero aveva l’accordo con l’ex tecnico del Porto già da diversi giorni. Dal day after della vittoria sul campo del Verona, per essere più precisi. Jorge Mendes, dopo il casting della scorsa estate, aveva ricontattato un mese fa il club rossonero per proporre, di nuovo, il suo assistito. Ha atteso qualche giorno e poi sferrato la sua offensiva con un blitz a Milano.