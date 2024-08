Milan, Fonseca lancia Fofana e Pavlovic contro il Parma. E su Emerson…

Il pareggio ottenuto in rimonta contro il Torino nella prima giornata di campionato ha lasciato un retrogusto agrodolce. Da un lato si è avuta la sensazione di una squadra che ha tante carte da giocare anche a partita in corso, dall’altra è ancora abbastanza lontana dall’assimilare i nuovi contenuti tattici del tecnico portoghese. D’altronde non è mai immediato il passaggio da un tipo di gioco, con annessi movimenti sia in fase difensiva che offensiva, più fisico a uno dove l’obiettivo principale è quello di avere il pallone sempre nella priorità disponibilità.

. Già a partire dalla trasferta del Tardini contro i ragazzi allenati da Pecchia.Prove generali per quella che dovrà essere la coppia titolare della stagione.Ibrahimovic lo ha presentato in termini davvero importanti:. Con Morata fermo ai box prende quota l’idea di schierareFonseca in questi giorni priverà questa soluzione e avrà anche un occhio di riguardo su