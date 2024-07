Milan, Fonseca: "Leao decisivo, lo aspetto motivato. Theo importantissimo per noi"

Getty

TUTTE LE DICHIARAZIONI DI FONSECA: LA CONFERENZA STAMPA INTEGRALE

si è presentato a Casanella sua prima conferenza stampa da allenatore rossonero, prima di spostarsi a Milanello per il raduno che apre la stagione e il primo allenamento, fissato alle 17.Rispondendo alle domande dei giornalisti, Fonseca ha parlato anche dei big della rosa, Rafael Leao e Theo Hernandez: le parole del tecnico sui singoli.- "E' un giocatore importante per il Milan, è un giocatore decisivo. Mi aspetto un giocatore motivato e pronto per la squadra. Penso che Leao è giovane e ha possibilità di imparare tutti i giorni, io voglio lavorare per insegnare queste cose che può imparare per consentirgli di aiutare la squadra".

- "E' un giocatore della squadra, in questo momento conto su tutti i giocatori che fanno parte della squadra. Florenzi è uno di questi".- "Theo è un giocatore importantissimo per noi. Penso di giocare con diverse strutture. Devo capire le caratteristiche dei giocatori che abbiamo. Se c'è un Theo molto forte offensivamente, a destra non posso prenderne uno uguale: magari possiamo giocare con un terzino bloccato oppure con uno più avanzato, dipende dalla strategia per ogni partita. Abbiamo soluzioni per le diverse strutture che vogliamo, è positivo".

- "Abbiamo questa possibilità di avere Kalulu a giocare nelle due posizioni. Sono soddisfatto di avere quasi tutti i difensori per cominciare il lavoro, è importante cominciare normalmente con la fase difensiva e avere quasi tutti a disposizione, manca solo Theo. E' positivo avere questa possibilità di Kalulu con diversi ruoli. Sappiamo che è molto offensivo, ma dipende dalle strutture con cui giocheremo. Io sono soddisfatto di questa opzione".