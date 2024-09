Disastro Milan, San Siro fischia e contesta: "Fuori i co***" e "Ci avete rotto il ca***"

Getty Images

che esce sconfitto per 3-1 dall'esordio stagionale in Champions League contro illo fa nel peggiore dei modi provocando l'immediata risposta, in rivolta, del pubblico presente a San Siro, lontano tra l'altro dall'essere tutto esaurito nonostante l'importanza della partita. Nei minuti finali della gara, con il risultato già indirizzato e con un atteggiamento particolarmente abbattuto e svogliato di molti dei calciatori presenti in campo è infatti partita la contestazione nei confronti della squadra allenata da Paulo Fonseca., con ancora più di 20 minuti da giocare, ma con una superiorità evidente del Liverpool manifestata praticamente ad ogni azione e con una reazione nulla da parte degli 11 in campo. Poco dopo, a partire dalla Curva Sud, è invece partita la contestazione più evidente con cori insultanti verso la squadra.

Il primo, il più evidente, è stato il classicoche voleva portare ad una scossa quantomeno all'interno del rettangolo verdere di gioco. Il secondo,, intonato poi da tutto lo stadio, è stato quello più udibile e ha fatto seguito alla protesta annunciata pre-partita contro il Venezia e messa da parte grazie alla vittoria per 4-0 ottenuta soltanto 3 giorni fa.