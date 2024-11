Milan, Fonseca: "Leao? Per me è come Musah e Loftus-Cheek, lo status non va in campo"

Getty Images

Ilvince di misura a, basta un gol diper portare a casa i tre punti all'U-Power Stadium nell'11a giornata di Serie A e conquistare la prima vittoria lontano da San Siro.Al termine della partita, tecnico dei rossoneri, è intervenuto a Sky Sport per commentare il successo: le sue dichiarazioni.- "Era più importante vincere ma non sono d'accordo con Fofana. Abbiamo avuto bei momenti nella partita, ma l'importante era vincere. Meritavamo di fare più gol per quanto fatto nella ripresa".

- "Sono sempre galvanizzato per tutte le partite, non penso che quella con il Real Madrid sia più importante di quella di oggi. Per me sono tutte importanti, adesso abbiamo bisogno di vincere come oggi. E' sempre difficile giocare qui, il Milan ha perso l'ultimo anno qui. Oggi abbiamo vinto e abbiamo vinto molto bene".- "E' entrato bene. E' la cosa più importante. E' importante avere questa reazione da Rafa quando entra, è quello che voglio. E' pronto per Madrid? Penso di sì".

- "Mi piace molto che si parli di Morata, voglio parlare di lui. Ha avuto due opportunità, se non le avesse avute sarei stato preoccupato. Non mi piace parlare dei singoli, ma quello che Morata fa per la squadra, come ha giocato: per me è stato magnifico. Oggi senza dubbi è stato l'uomo della partita in tutti i momenti. Ha avuto occasioni per fare gol e non l'ha fatto, ma il gol arriverà".- "Principalmente il primo tempo. Poca aggressività in qualche momento, ma nel secondo tempo non mi ricordo occasioni del Monza. Hanno avuto due-tre occasioni con merito, poi nell'intervallo abbiamo corretto quello che dovevamo difensivamente ed è stata una partita completamente controllata".

Fonseca è poi intervenuto a DAZN: le sue dichiarazioni

- "Io credo molto nel lavoro di squadra. Abbiamo bisogno di essere una squadra in tutti i momenti e cerchiamo di portare Rafa a giocare come gli altri, come squadra. Se siamo tutti insieme è più facile per noi ed è quello che vogliamo: essere una vera squadra in tutti i momenti".- "Abbiamo avuto difficoltà con gli esterni, era difficile per Reijnders e Fofana aiutare i nostri terzini. Penso che passando al centrocampo a tre abbiamo controllato totalmente il Monza, abbiamo creato, la squadra ha giocato con personalità e abbiamo avuto buoni momenti giocando di prima contro una squadra che marca a uomo. Abbiamo avuto buoni momenti offensivi, sbagliando le occasioni create".

- "A Madrid sarà una partita diversa, ma è vero. Creiamo occasioni, ma dobbiamo scegliere meglio le nostre decisioni e finalizzare meglio. La squadra sta arrivando bene a questo momento, con grande qualità di gioco e connessione tra i giocatori".- "E' importante e porta fiducia difensivamente. Siamo arrivati a un punto in cui si capisce che la squadra sta lavorando insieme difensivamente e questo per me è importante. Possiamo fare meglio, non dobbiamo concedere le situazioni che abbiamo subito, ma è normale che le altre squadre possano avere situazioni da gol".

- Fonseca ha poi parlato in conferenza stampa ed è tornato sulle tre panchine di fila per Leao: "Non c'è un caso Leao. E' un'opzione: Musah in panchina, Loftus-Cheek in panchina, Leao uguale. Questo deve essere normale".- "No, per me Leao è come Loftus-Cheek e Musah: lo status non va in campo".- "Non posso spiegare tutto. Dico solamente che Morata è stato grandissimo, lui è stato l'uomo partita, fa un lavoro importantissimo per la squadra. Purtroppo non ha fatto gol, ma ha avuto occasioni per farlo. Fa un grande lavoro per la squadra, vicino e lontano dalla porta. Oggi ho detto a Morata che è stato l'uomo della partita".

- "Già in testa prima della partita".- "Magari, è una possibilità".- "Non sono d'accordo. E comunque il Monza è una squadra di qualità. Ho visto tante cose positive in fase offensiva, come la costruzione della manovra e altre situazioni interessanti, vedo una squadra che gioca bene uomo su uomo e offensivamente ha fatto bene. Difensivamente abbiamo avuto qualche momento di difficoltà".