è il terzo anticipo della 11a giornata di Serie A: calcio d'inizio alle 20.45, dirige l'incontrodella sezione di Teramo, su Calciomercato.com gli episodi daSabato 02/11 h.20.45Arbitro: Feliciani: Bercigli - Perrotti: Mariani: Serra: Maresca- Morata ancora giù in area dopo una lieve spinta di Izzo: tutto buono, si gioca.- Morata cade al limite dell'area del Monza dopo un contatto, per Feliciani è tutto buono e si gioca.. Mota Carvalho segna dopo una sponda di testa di Djuric, ma l'arbitro Feliciani cancella tutto per un precedente fallo di Bondo, che si allaccia con Theo Hernandez a palla lontana. Decisione fortemente contestata dai giocatori biancorossi che circondano il direttore di gara, il VAR non interviene.

- Reijnders cade al limite dell'area dopo una lieve spinta di Izzo, Feliciani lascia correre.