Milan, Fonseca: "Rigori? Non voglio contribuire a questo circo". Poi si infuria: "Doveva calciare Pulisic"

Getty Images

, tecnico del Milan, ha parlato a DAZN nel post partita di Fiorentina-Milan. Queste le sue dichiarazioni dopo la sconfitta al Franchi contro i viola di Palladino.“Non voglio dire niente. Io che amo il calcio non voglio contribuire a questo circo. Ogni minimo contatto è rigore, e non parlo di cose contro o a favore, ma il calcio non è così. Non voglio parlare dell’arbitraggio”.FORMAZIONE - “Penso che fino ad oggi abbiamo fatto bene con questa struttura, non è che la Fiorentina ha creato troppe opportunità. È mancata aggressività nel primo tempo, è stato troppo facile il loro primo gol. È stato chiaramente un problema di aggressività, di duelli, l’ho detto ai calciatori. Penso che quando sbagliamo due rigore, prendiamo un gol come il secondo poi è difficile vincere anche quando si creano tante opportunità”.

“Difficile da spiegare. Per me è mancanza di aggressività, non penso sia stato un problema di struttura. I giocatori davanti non sono stati rigorosi nel chiudere gli spazi, e se non siamo aggressivi con loro allora la squadra si allunga, perdiamo le seconde palle…”.“Penso che normalmente abbiamo 3-4 giocatori in area. Devo riguardare la partita, mi sembra che i cross non siano stati fatti con qualità. Ma mi sembra che abbiamo avuto uomini in area”.“Su Leao è stata una mia decisione. Con Okafor volevo più profondità. Per Pulisic avevo paura, ha avuto un problema al flessore in settimana. Chukwueze è entrato bene e ha creato occasioni”.

THEO - “Non so cosa sia successo”.A MilanTV nel post partita di Fiorentina-Milan sui rigoristi del Milan: “".In conferenza stampa: ""Non mi piace parlare dell'arbitraggio, ma questo non è calcio. Il calcio è fatto di contatti e un tocco non può essere sufficiente per dare rigore. Basta un semplice tocco, l'abbiamo visto anche in questo fine settimana. E poi diventiamo tutti nervosi e diventa un problema, questo è calcio non il circo. E non parlo solo del rigore dato contro, ma anche quelli dati a noi... Quanti rigori vediamo in Serie A?".

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui