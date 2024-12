Milan, Fonseca si gioca l’ultima chance scudetto contro l’Atalanta

Getty Images

Fonseca ha parlato di modello Atalanta a ragion veduta perché i bergamaschi, con Gasperini, ha riscritto la geografia del pallone. Il 22 maggio scorso all'Aviva Stadium di Dublino alzava al cielo l’Europa League contro una squadra, il Bayer Leverkusen, che non aveva mai perso prima in stagione. E in questo avvio sta mettendo paura a tutte le avversarie con ben otto successi consecutivi.Venerdì sera a Bergamo sarà una sfida tra una squadra, il Milan, che non ha mai nascosto di voler scudetto e di un’altra, l’Atalanta che quella parolina proprio non la vuole pronunciare ma viene indicata dagli avversari come una seria candidata.D’altronde la classifica attuale parla chiaro: tra la Dea e il Diavolo ci sono nove punti di differenza con una partita da recuperare dal Milan.

. Diciamocelo chiaramente: in caso di sconfitta il Milan scivolerebbe a un meno 12 dall’Atalanta e a un meno 13 così perdendo quasi ogni residua possibilità di vincere il titolo e la seconda stella. Che al momento appare come una convinzione esclusiva di Fonseca così chiamato a riaccendere gli entusiasmi della piazza. Il tecnico portoghese è chiamato a superare questo ostacolo con una mentalità diversa, ambiziosa.Per vincere in casa dell’Atalanta il Diavolo deve fare una prestazione matura, intensa, tignosa e preparata. Fonseca ha annunciato la conferma didal primo minuto conin mediana, un Theo sempre più bloccato sulla sinistra con Emerson Royal sulla fascia opposta. In attacco spazio al tridente tutta fantasia, strappi e talento formato da Pulisic, Leao e Morata.