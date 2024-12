Milan, Fonseca tuona: "Io lavoro per fare bene, non so se tutti in squadra possano dire lo stesso"

Getty Images

Ilvince 2-1 contro la Stella Rossa la quarta partita di fila in Champions League e resta agganciato al treno per gli ottavi di finale, manon è soddisfatto e tuona contro la squadra: "".Il tecnico portoghese non ha apprezzato l'atteggiamento dei suoi giocatori nella partita di San Siro e al termine della gara li ha criticati duramente ai microfoni di Sky Sport.- "Io sono una persona che non si soddisfa solo con il risultato. Sono soddisfatto del risultato, la cosa più importante. Abbiamo vinto, siamo in una buona posizione ma sono stanco di lottare contro queste cose. Non sono soddisfatto della prestazione della squadra".

- "Io devo parlare con la squadra. Non voglio parlare molto, voglio analizzare ma sono cose che per me sono chiare. Non è una questione tattica o tecnica. Arriviamo qui a questa partita decisiva per noi. Avere questa sensazione di non fare tutto per vincere la partita è la peggior sensazione che abbiamo.- "Il problema è che la nostra squadra è una montagna russa: oggi bene, domani non lo so. E' come lanciare la monetina, testa o croce. E' impressionante".- "Questo è il problema. Io so che lavoro tutti i giorni per insegnare alla squadra e fare bene. E non so se nella nostra squadra tutti possano dire questo. Abbiamo l'obbligo di arrivare qui oggi e fare tutto per vincere la partita. E non l'abbiamo fatto".

- "Io devo parlare con la squadra di quello che è successo. Loro devono capire che questo non può succedere".