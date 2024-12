AFP via Getty Images

Ilaffronta laa San Siro nella sesta giornata della fase campionato di UEFA Champions League 2024/25: calcio d'inizio alle 21, dirige l'incontro lo spagnolo, su Calciomercato.com gli episodi damercoledì 11 dicembre 2024, ore 21: Jesús Gil Manzano (ESP): Diego Barbero (ESP), Ángel Nevado (ESP): Francisco José Hernandez Maeso (ESP): Cesar Soto Grado (ESP): Benjamin Brand (GER)- Calabria, Tomori, Fofana, Chukwueze.- Djiga ferma fallosamente Leao al limite dell'area: punizione per il Milan e giallo per il difensore della Stella Rossa.

- Troppe proteste mentre si scalda a bordocampo, Tomori viene ammonito ed è un giallo pesante: era diffidato, salterà la prossima partita di Champions contro il Girona, a San Siro il 21 gennaio 2025.- Il Milan chiede un rigore per un tocco di Elsnik su Musah, l'arbitro non concede e il VAR conferma la decisione di Gil Manzano. Protestano i rossoneri, il tocco sul piede del centrocampista statunitense sembra esserci.- Ammonito Theo Hernandez per non aver buttato fuori dal campo il secondo pallone entrato irregolarmente sul rettangolo di gioco, giallo ingenuo.

- Ammonito Krunic per proteste.- Ammonito Musah per proteste.