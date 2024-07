Milan, Furlani: "Morata fiducioso e pronto, per lui fondamentali Ibrahimovic e Fonseca"

Getty

L'amministratore delegato del Milan Giorgio Furlani, intercettato da Sky a Madrid, ha parlato dell'affare che porterà Alvaro Morata in rossonero:



“Alvaro ha espresso il suo desiderio, ora dobbiamo completare alcune formalità. Ci siamo quasi. Questioni burocratiche? Sì, ma poca roba".



CONVINTO - "Lui è un grande campione e si vede sin da subito. Si vede che è il capitano della Spagna. L’ho trovato ottimista, fiducioso e pronto per partire, anche se ora farà delle meritate vacanze. Per convincerlo sono stati fondamentali Ibrahimovic, che sa bene cosa vuol dire essere l’attaccante del Milan, e Fonseca, che gli ha spiegato quanto sarà centrale nel suo progetto".

- Morata ha firmato un(con opzione per il quinto) a circa. La sua prima uscita ufficiale è prevista per il 13 agosto, al Meazza contro il Monza, nel Trofeo Berlusconi.