Milan, i retroscena che possono portare all’addio di Simic: Anderlercht vicino all’accordo con il difensore

L’ambizione è uno dei fattori che deve muovere i giovani nella vita e nello sport. A volte però va annaffiata con cura, un po’ alla volta, altrimenti l’acqua può uscire dal vaso.ha una personalità talmente tanto spiccata da segnare all’esordio a San Siro. Ma non solo: il giovane difensore è entrato nello spogliatoio della Prima squadra prendendosi il rispetto di tutto il gruppo perché ragiona e lavora da “grande” e non come un giovane di belle speranze. Se sul campo si sono notati dei miglioramenti grazie questa impostazione mentale lo stesso non si può dire nei confronti dei rapporti con il club rossonero.

Il rinnovo del contratto di Simic, in scadenza nel 2025, sembrava essere una mera formalità nel gennaio scorso ma poi è diventato sempre più complicato. Al punto che ormai siamo, da giocatore della prima squadra, che hanno sorpreso il Milan. Ma soprattutto il ragazzo non è entusiasta della possibilità di giocare con il Milan Futuro in C ma ambisce a una serie A importante, anche straniera.Simic piace molto soprattutto all’estero dove sia ilche il suo exavevano chiesto informazioni senza però entrare nel vivo. Cosa che sembra voler fare: il club belgaAllo stato attuale il Milan non ha ancora ricevuto offerte ufficiali per Jan-Carlo che valuta sugli 8 milioni di euro pur sapendo che la scadenza del contratto tra soli 12 mesi non aiuta certo ad avere potere sul mercato.