Milan Futuro, altro ko e altro rosso: passa il Pineto, Bonera in zona playout

59 minuti fa

Ancora una sconfitta nel Girone B di Serie C per il Milan Futuro, ko a Solbiate per 0-2 contro il Pineto, con i rossoneri che chiudono la gara ancora una volta in 10 per un fallo da ultimo uomo di Andrei Coubis.



IN ZONA PLAYOUT - Partita sfortunata ma giocata male dai ragazzi di Bonera, che cedono a causa di un calcio di rigore ingenuo realizzato da Bruzzaniti nel primo tempo, mentre nella ripresa qualche timido segnale di coraggio arriva, ma gli abruzzesi hanno più esperienza e cattiveria agonistica e raddoppiano con Schirone. Milan Futuro che resta in zona playout, al 17esimo posto a quota 9 punti in 11 partite: Camarda resta in panchina per tutto il match, errore del portiere francese Raveyre.