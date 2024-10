Getty Images

Inter, Lautaro Martinez: "Pallone d'Oro? Mi aspettavo di più del settimo posto"

12 minuti fa



L'attaccante dell’Inter Lautaro Martinez ha parlato a DAZN, dopo la sfida esterna sul campo dell’Empoli vinta col punteggio di 0.3.



RISPOSTA AL NAPOLI - "L'Empoli è una squadra tosta da affrontare. Abbiamo preparato la partita nel modo giusto, con un uomo in più è facile, ma le partite le devi vincere. Importante portare i 3 punti a casa".



SETTIMO POSTO AL PALLONE D'ORO - "Si può migliorare. Sinceramente mi aspettavo di più, ma io lavoro per l'Inter e per l'Argentina e delle volte questi premi non vengono scelti in modo giusto. Sto tornando in forma, sono arrivato in ritardo. Lavoriamo tutti per dare il massimo in campo, dobbiamo continuare su questa strada".